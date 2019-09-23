Журналист Ura.ru пропал в Екатеринбурге

Редакция информационного агентства Ura.ru сообщила об исчезновении журналиста службы информации Александра Поздеева. По данным издания, он днем выехал из дома в Екатеринбурге на работу на автомобиле Renault Logan, однако в редакции так и не появился, а его телефоны отключены.

В полиции пообещали провести необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление возможного местонахождения журналиста. «По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, не только это сейчас главное. Главное, чтобы эта история окончилась благополучно»,— заявил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Николай Яблонский, Екатеринбург