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АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг АКРА, появившегося в 2015 году по инициативе Центрального банка России, на несколько ступеней выше рейтингов, присвоенных РФ агентствами «большой тройки» (S&P, Moody`s и Fitch).

Это первый суверенный рейтинг, который Россия получила от АКРА. Правительству РФ присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне A–, а также краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне S1. Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальной валютах — «стабильный», что предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

В августе Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне с BBB– до BBB. S&P и Moody`s оценивают Россию как BBB–. Таким образом, рейтинг российского агентства на две ступени выше рейтинга от Fitch и на три — от S&P и Moody`s.

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