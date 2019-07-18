Юрий Ломакин назначен исполняющим обязанности координатора петербургской ЛДПР

18 июля исполняющим обязанности координатора Петербургского отделения партии ЛДПР назначен Юрий Николаевич Ломакин.

Как сообщили в пресс-службе партии, ранее он занимал должность помощника Олега Капитанова, перешедшего на работу в Смольный. Решение назначить Юрия Ломакина и.о. координатора было принято высшим советом ЛДПР. Этот пост он будет занимать до конца октября.

Напомним, что в начале июля Олег Капитанов отказался от участия в губернаторских выборах и принял предложение врио губернатора Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. Господин Капитанов был исключен из ЛДПР, при этом в самой партии сообщили, что она продолжит работу в Петербурге «в положительном формате».