Титов увидел в деле совладельца «Усть-Луги» угрозу возврату капитала в Россию

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал нарушением закона об амнистии капиталов возбужденное уголовное дело совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. «Ведомости» сообщали, что для доказательства вины бизнесмена ФСБ использовала изъятую декларацию об амнистии. Омбудсмен пообещал попросить Верховный суд (ВС) объяснить трактовку закона.

Как пояснил господин Титов, сведения декларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства. «Нарушен не только дух закона об амнистии капиталов (который общеизвестен), но и его буква. Валерию Израйлиту инкриминируют ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ. Эти статьи не значатся в том пункте статьи закона о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации (если только дело по этим статьям не было возбуждено еще до подачи декларации). Это один факт, и на него указал суд, когда отказывал защите Израйлита. Но есть и другой факт. Другие пункты той же самой статьи закона гласят, что сведения декларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства по нему. Если только сам декларант не настаивает на их приобщении»,— говорится в заявлении бизнес-омбудсмена в Facebook.

Борис Титов напомнил, что при разработке закона об амнистии предполагалось, что инициатива поспособствует возврату капиталов в страну. Однако «целенаправленная "однобокость" суда» может негативно сказаться на поставленных политико-экономических задачах, уверен омбудсмен. Он считает, что «ситуацию срочно нужно прояснять». «В ближайшее время я попрошу председателя Верховного суда РФ инициировать заседание Пленума ВС для того, чтобы выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А к генеральному прокурору обращусь с просьбой провести проверку не только этого дела, но и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов»,— добавил господин Титов.

Первая волна амнистии капитала прошла в России 2015–2016 годах. Президент Владимир Путин, анонсируя нововведения, обещал, что участники амнистии не столкнутся с уголовным или административным преследованием. Второй этап действует с 1 марта 2018-го. В мае 2019 года глава государства продлил амнистию до 1 марта 2020-го. Кремль заявил, что участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям, которые дал президент.

Напомним, Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, в валютных операциях по подложным документам и в легализации преступных доходов. В сентябре 2019-го суд официально зарегистрировал уголовное дело.

О причинах продления амнистии капитала в России — в публикации “Ъ” «Офшорным капиталам продлили пропуск».

Подробнее о деле Валерия Израйлита читайте в материале “Ъ” «За деньгами пришли в порт».