Мосгорсуд не снял арест со счета ФБК

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда об аресте средств на банковском счете Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Судебное постановление о запрете пользоваться счетом до 3 февраля 2020 года осталось в силе, заявили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК. По версии следствия, фонд в 2016–2018 годах легализовал через счета организации крупную сумму, полученную преступным путем. В сентябре по всей стране прошли 40 обысков у руководителей и волонтеров штабов господина Навального. Суд разрешил провести еще 47 обысков.

Подробности уголовного дела — в материале «Фонд борьбы с коррупцией попал под санкции».