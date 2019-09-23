Нарышкин назвал чушью информацию о шпионаже с дач постпредства России в США

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал статью Yahoo News, источники которого утверждали, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, с дач постпредства России в США вели слежку за спецподразделениями ФБР. «Это чушь»,— заявил журналистам господин Нарышкин (цитата по ТАСС).

Посольство РФ в США ранее обещало попросить у Госдепа разъяснений в связи с публикацией. В диппредставительстве заявили, что в материале нет «ни одного факта или доказательства нарушения россиянами норм и законов США».

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Доступ к дачам постпредства России в США был закрыт предыдущим американским президентом Бараком Обамой в 2016 году. Тогда глава Белого дома из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов» ввел санкции в отношении руководителей российских спецслужб и выслал из страны 35 российских дипломатов и членов их семей.

Подробнее о скандале с российской госсобственностью в США читайте в материале “Ъ”.