Путин: попытки воздействия на внутренние дела стран провоцируют конфликты

Президент России Владимир Путин считает, что внешнее воздействие на общественное мнение и политическую жизнь в любой стране провоцирует конфликты по всему миру. Позицию главы государства озвучил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Речь идет о попытках внешнего воздействия практически в любой стране. Провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу»,— говорится в заявлении господина Путина (цитата ТАСС). Президент подчеркнул, что необходимо не допустить дестабилизаци ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы.

16-е совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ проходит сегодня в Казани. В нем также участвуют делегации ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Google и Facebook хотят наказать рублем».