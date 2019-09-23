ЦИК Удмуртии в четвертый раз отказался регистрировать инициативную группу по проведению референдума по Камбарке

Центризбирком (ЦИК) Удмуртии в четвертый раз отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума по перепрофилированию бывшего завода по уничтожению химоружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«По результатам рассмотрения указанного ходатайства Комиссией принято решение об отказе в регистрации данной инициативной группы по причине несоответствия ходатайства требованиям ч. 3 ст. 20 Закона Удмуртской Республики от 29 марта 2007 года № 10-РЗ "О референдуме Удмуртской Республики"»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ЦИК Удмуртии уже отказывал регистрировать инициативную группу по референдуму 22 июля, 7 и 23 августа. В первом случае в предоставленных документах по одному из членов группы не было информации о его голосовании, а в адресе регистрации другого участника не был указан город. Во втором и третьем случаях решение об отказе приняли из-за несоответствия документов, поданных инициативной группой, закону о референдуме.