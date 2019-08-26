ЦИК Удмуртии в третий раз отказался зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума по Камбарке

Центризбирком (ЦИК) Удмуртии в третий раз отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума по перепрофилированию бывшего завода по уничтожению химоружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. В ЦИК отметили, что активисты подали документы, которые не соответствовали требованиям законов о референдумах и Конституции РФ.

Напомним, что ЦИК Удмуртии уже отказывал регистрировать инициативную группу по референдуму 22 июля и 7 августа. В первом случае в предоставленных документах по одному из членов группы не было информации о его голосовании, а в адресе регистрации другого участника не был указан город. Во втором случае решение об отказе приняли из-за несоответствия состава инициативной группы закону о референдуме.