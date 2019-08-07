ЦИК Удмуртии повторно отказался зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума

Центризбирком Удмуртии вновь отказал в регистрации инициативной группе по проведению местного референдума по вопросам перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химического оружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Как сообщила “Ъ-Удмуртия” заместитель председателя республиканского ЦИК Жанна Дворцова, решение было принято из-за несоответствия состава инициативной группы закону о референдуме.

«Один из членов инициативной группы написал заявление о выходе из инициативной группы и о том, что он не поддерживает вопросы, которые предлагались на референдум. Поскольку осталось 19 человек, а требование закона у нас гласит, что должно быть не менее 20 человек, мы соответственно ходатайство данной инициативной группы в госсовет просто не имели право принять»,— рассказала госпожа Дворцова.

Напомним, 22 июля ЦИК Удмуртии также отказался регистрировать инициативную группу по референдуму. В предоставленных документов по одному из членов группы не было информации о его голосовании, кроме того, в адресе регистрации одного участника не был указан город.