Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщает Anadolu со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции.

Господин Эрдоган находится в США для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее покупка Турцией российской системы ПВО С-400 вызвала недовольство США и НАТО. Вашингтон в ответ на закупку российских систем отказал Анкаре в поставке американских истребителей F-35 и неоднократно заявлял о возможности введения санкций.

На днях президент Турции говорил, что Анкара готова рассмотреть покупку американских противоракетных комплексов Patriot.