Эрдоган не исключил покупку комплексов Patriot у США на определенных условиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть покупку американских противоракетных комплексов Patriot. США отказались от идеи продажи комплексов Patriot Турции после того, как Анкара получила первые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, купленные у России.

«Если наши условия будут выполнены, мы готовы рассмотреть возможность покупки, это также на повестке дня в США»,— сказал журналистам господин Эрдоган (цитата по Daily Sabah). О каких именно условиях идет речь, он не уточнил.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация». Вашингтон при этом отказался от передачи Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

15 сентября Турция сообщила о завершении второго этапа поставок С-400.

О том, почему США отложили санкции за покупку российских систем, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».