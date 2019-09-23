Десятый тур

«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:1
Понсе, 28 — Карпов, 90+4.
«Зенит»—«Рубин» 5:0
Иванович, 58; Сутормин, 65, 75; Мак, 82; Шатов, 87.
«Тамбов»—«Ростов» 2:1
Мелкадзе, 38, 61 — Шомуродов, 27.
«Оренбург»—«Локомотив» 2:3
Рогич, 69; Кулишев, 90+2 — Баринов, 10; Смолов, 48 (пен.); Эдер, 88.
«Динамо»—«Сочи» 2:3
Игбун, 50, 63 — Заболотный, 31; Мевля, 65; Карапетян, 90.
«Арсенал»—«Урал» 1:1
Бауэр, 25 — Аугустыняк, 48. Нереализованный пенальти: Эль-Кабир («Урал»), 76.
ЦСКА—«Краснодар» 3:2
Влашич, 32 (пен.), 41; Чалов, 37 — Берг, 57, 60.
Турнирная таблица
просмотров: 101402
просмотров: 33769
просмотров: 30850
просмотров: 26326
просмотров: 23878