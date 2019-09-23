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Десятый тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Ахмат»—«Крылья Советов» 1:1

Понсе, 28 — Карпов, 90+4.

«Зенит»—«Рубин» 5:0

Иванович, 58; Сутормин, 65, 75; Мак, 82; Шатов, 87.

«Тамбов»—«Ростов» 2:1

Мелкадзе, 38, 61 — Шомуродов, 27.

«Оренбург»—«Локомотив» 2:3

Рогич, 69; Кулишев, 90+2 — Баринов, 10; Смолов, 48 (пен.); Эдер, 88.

«Динамо»—«Сочи» 2:3

Игбун, 50, 63 — Заболотный, 31; Мевля, 65; Карапетян, 90.

«Арсенал»—«Урал» 1:1

Бауэр, 25 — Аугустыняк, 48. Нереализованный пенальти: Эль-Кабир («Урал»), 76.

ЦСКА—«Краснодар» 3:2

Влашич, 32 (пен.), 41; Чалов, 37 — Берг, 57, 60.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»72118:423
2. ЦСКА 71215:822
3. «Ростов»62217:1420
4. «Краснодар»62221:1220
5. «Локомотив»62217:1020
6. «Урал»42417:2014
7. «Арсенал»42413:1414
8. «Уфа»42411:1014
9. «Спартак»42411:1114
10. «Рубин»3166:1510
11. «Динамо»2448:910
12. «Сочи»2358:139
13. «Ахмат»2357:159
14. «Оренбург»22613:188
15. «Тамбов»2269:158
16. «Крылья Советов»22613:168
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