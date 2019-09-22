Иран призвал Саудовскую Аравию отказаться от обвинений в атаке на НПЗ

Министерство иностранных дел Ирана призывает Саудовскую Аравию отказаться от обвинений в атаке на нефтяные объекты, а вместо этого разрешить военный конфликт в Йемене. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Аббаса Мусави.

По его словам, власти Саудовской Аравии сохраняют «иллюзию враждебности» по отношению к Ирану и пытаются замаскировать свои неудачи. Вместо предъявления новых обвинений министр призвал Эр-Рияд как можно скорее положить конец войне в Йемене, которая несет только «убийства и разрушения».

Напомним, 14 сентября на два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана. Под ограничения попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Американский лидер также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».