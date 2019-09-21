СМИ: Дональд Трамп не будет участвовать в саммите ООН по климату

Президент США Дональд Трамп не приедет на саммит ООН по климату, который состоится 23 сентября. Вместо этого он посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозного преследования, сообщает CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Мероприятия будут проходить параллельно.

По мнению телеканала, это очередное доказательство того, что господин Трамп пытается дистанцироваться от проблемы изменения климата. Во время саммита G7 он пропустил заседание, в котором приняли участие другие мировые лидеры.

На саммите по климату Вашингтон будет представлять заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.

О том, что говорили о проблеме климата на саммите G7, читайте в материале “Ъ” «G7 взяла числом».