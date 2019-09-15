Турция сообщила о завершении второго этапа поставок С-400

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершился, сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Турции в Twitter. Поставки второй партии начались 27 августа. Москва информацию о завершении поставок пока не подтвердила.

27 Agustos 2019 tarihinde baslayan S-400 Uzun Menzilli Bolge Hava ve Fuze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Murted Hava Meydan?/Ankara’ya intikali bugun tamamland?.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) 15 сентября 2019 г.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился в июле этого года.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400, однако политик заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация». Вашингтон при этом отказался от передачи Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

О том, почему США отложили санкции за покупку российских систем, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

Подробнее о первом этапе поставок — в публикации “Ъ” «С-400 добрались до Турции».