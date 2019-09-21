При детонации боеприпаса под Арысью пострадали 10 саперов

Во время плановых подрывных работ на полигоне в 60 км от казахстанского города Арыс произошла «самопроизвольная детонация» боеприпаса. В результате 10 саперов получили осколочные ранения, сообщает Минобороны Казахстана.

По данным ведомства, все пострадавшие — военнослужащие по контракту. Их госпитализировали в полевой госпиталь министерства, о состоянии раненных пока ничего не известно. О причинах взрыва в Минобороны также не сказали.

Напомним, 24 июня в Арысе на складе боеприпасов воинской части произошли взрывы и пожар. В результате ЧП три человека погибли, более 70 пострадали. Жители были эвакуированы и вернулись в город через несколько дней. Предполагаемыми причинами аварии стали несоблюдение мер пожарной безопасности и халатность работников склада. При ликвидации последствий аварии произошел хлопок, пострадали еще четверо.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».