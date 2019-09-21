Каракас представил видео встречи Гуайдо с членами наркокартеля Колумбии

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес на федеральном канале представил видео, на котором, как утверждается, члены крупнейшего колумбийского наркокартеля Los Rastrojos подвозят самопровозглашенного президента Венесуэла Хуана Гуайдо к правительственному вертолету.
По словам министра, у вертолета господина Гуайдо встретил губернатор одного из колумбийских городов и спецслужбы страны. Также господин Родригес добавил, что предполагаемые члены картеля, встречавшие оппозиционного политика, разыскиваются Интерполом.
Комментируя опубликованное видео, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что инициатива привлечь членов преступной банды к операции по переправке Гуайдо исходила от президента Колумбии Ивана Дуке. Господин Мадуро выразил надежду на дальнейшее расследование по факту представленной записи.
Неделей ранее власти Венесуэлы начали расследование в отношении Хуана Гуйадо из-за опубликованных в СМИ фотографиях, на которых лидер оппозиции запечатлен рядом с членами наркокартеля Los Rastrojos. Тогда самопровозглашенный президент заявил, что не знал, кто попросил сделать фото с ним, а сами снимки были сделаны в Боливии, куда он приехал, чтобы получить гуманитарную помощь для жителей Венесуэлы.
О расстановке сил в стране с двоевластием читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».
просмотров: 391153
просмотров: 127882
просмотров: 123595
просмотров: 111958
просмотров: 89425