Каракас представил видео встречи Гуайдо с членами наркокартеля Колумбии

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес на федеральном канале представил видео, на котором, как утверждается, члены крупнейшего колумбийского наркокартеля Los Rastrojos подвозят самопровозглашенного президента Венесуэла Хуана Гуайдо к правительственному вертолету.

По словам министра, у вертолета господина Гуайдо встретил губернатор одного из колумбийских городов и спецслужбы страны. Также господин Родригес добавил, что предполагаемые члены картеля, встречавшие оппозиционного политика, разыскиваются Интерполом.

Комментируя опубликованное видео, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что инициатива привлечь членов преступной банды к операции по переправке Гуайдо исходила от президента Колумбии Ивана Дуке. Господин Мадуро выразил надежду на дальнейшее расследование по факту представленной записи.

Неделей ранее власти Венесуэлы начали расследование в отношении Хуана Гуйадо из-за опубликованных в СМИ фотографиях, на которых лидер оппозиции запечатлен рядом с членами наркокартеля Los Rastrojos. Тогда самопровозглашенный президент заявил, что не знал, кто попросил сделать фото с ним, а сами снимки были сделаны в Боливии, куда он приехал, чтобы получить гуманитарную помощь для жителей Венесуэлы.

О расстановке сил в стране с двоевластием читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».