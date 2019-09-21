Власти установили правила туризма на Байкале

В Иркутской области утвердили правила организации туризма и отдыха в районе озера Байкал, сообщается на сайте администрации региона. Они направлены на то, чтобы не допустить превышения нагрузки на окружающую среду. Его основные положения:
Ранее президент России Владимир Путин дал несколько поручений по сохранению озера Байкал. В частности, он обязал правительство завершить разработку механизмов, которые позволят следить за состоянием его экологической системы и реагировать на угрозы, а также начать принимать меры по воспроизводству уникальных биологических ресурсов.
Напомним, в августе в Иркутской области началась вторая волна паводка. Специалисты и жители опасаются, что из-за схода селей в озеро Байкал могут попасть токсичные отходы с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
О том, что думают об этом ученые, читайте в материале “Ъ” «Изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается».
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