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Власти установили правила туризма на Байкале

В Иркутской области утвердили правила организации туризма и отдыха в районе озера Байкал, сообщается на сайте администрации региона. Они направлены на то, чтобы не допустить превышения нагрузки на окружающую среду. Его основные положения:

  • приоритет экологического вида туризма;
  • локализация туристических потоков в специальных рекреационных зонах, для каждой из которой будут определены разрешенные виды туристической деятельности;
  • формирование реестров туристических маршрутов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;
  • введение системы природоохранных паспортов для участников туристической деятельности;
  • проведение анализа и мониторинга туризма;
  • создание приложения с информацией о правилах туризма на Байкале, рекреационных зонах, туристических маршрутах и т.д.

Ранее президент России Владимир Путин дал несколько поручений по сохранению озера Байкал. В частности, он обязал правительство завершить разработку механизмов, которые позволят следить за состоянием его экологической системы и реагировать на угрозы, а также начать принимать меры по воспроизводству уникальных биологических ресурсов.

Напомним, в августе в Иркутской области началась вторая волна паводка. Специалисты и жители опасаются, что из-за схода селей в озеро Байкал могут попасть токсичные отходы с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

О том, что думают об этом ученые, читайте в материале “Ъ” «Изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается».

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