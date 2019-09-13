Путин поручил принять меры по сохранению Байкала

Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по сохранению озера Байкал, сообщается на сайте Кремля. В частности, он обязал правительство завершить разработку механизмов, которые позволят следить за состоянием его экологической системы и реагировать на угрозы, а также начать принимать меры по воспроизводству уникальных биологических ресурсов.

Президент также поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД России проверить действия чиновников по следующим критериям:

исполнение законодательства по охране озера Байкал;

организация туризма;

проведение селезащитных и противопаводковых работ;

включение объектов, подвергшихся высокому загрязнению, в реестр, ликвидация негативных последствий;

обращение с отходами производства и потребления.

Кроме того, Владимир Путин поручил провести конкурсы, чтобы выбрать лучшие технологические решения для утилизации и обезвреживания отходов с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в том числе предусмотреть участие в этом иностранных компаний.

Напомним, в августе в Иркутской области началась вторая волна паводка. Специалисты и жители опасаются, что из-за схода селей в озеро Байкал могут попасть токсичные отходы с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

О том, что думают об этом ученые, читайте в материале “Ъ”.