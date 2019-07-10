«Газпром» дойдет до украинских потребителей

Украинская оппозиция рассчитывает, что сразу после парламентских выборов в стране потребители могут заключить прямой контракт на закупку газа у «Газпрома». По мнению бывшего министра энергетики Украины Юрия Бойко, отказ от посредников в виде стран ЕС, через которые российское сырье реверсом шло «Нафтогазу», существенно удешевит его. В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал подумать об отмене санкций на некоторые украинские товары.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что украинские потребители готовы подписать прямой контракт на поставки газа с «Газпромом» уже в августе. Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года.

По словам Юрия Бойко, российская монополия и представители Киева провели встречу по газовым вопросам и «значительно продвинулись по контракту по закупке газа напрямую, минуя посредника».

Он пояснил, что имеет в виду виртуальный реверс, «который принес очень много бедствования и существенно увеличил стоимость газа, входящего в страну». Прямое соглашение, по расчетам политика, даст существенное снижение стоимости газа для экономики Украины.

При этом, как отметил господин Бойко, по контракту на транзит российского газа через Украину есть два сценария, требующих доработки. Стороны договорились провести новый раунд переговоров после парламентских выборов на Украине, намеченных на 21 июля.

Последние трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и ЕС прошли в январе в Брюсселе, конкретных договоренностей достигнуто не было. Тогда Еврокомиссия предложила Москве и Киеву обсуждать контракт не менее чем на 10 лет с объемами, привлекательными в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В конце апреля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что украинская компания предложит «Газпрому» забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год примерно на 10 лет. Дата следующей встречи пока не назначена. Они, по словам еврокомиссара по энергосоюзу Мароша Шефчовича, могут состояться в сентябре, когда будет выбрано новое правительство.

В свою очередь, Дмитрий Медведев на встрече в среду согласился рассмотреть просьбу Юрия Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров. Киев подготовил несколько предложений по поддержке национальных предприятий картонно-бумажной отрасли и объектов сельхозпроизводства.

Ольга Мордюшенко