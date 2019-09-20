Суд арестовал двух фигурантов дела Хасавова

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения экс-советнику председателя правительства Дагестана Абдусаламу Джамалутдинову и главному инспектору Счетной палаты республики Вадиму Юсуфову, проходящим по делу адвоката Дагира Хасавова о воспрепятствовании правосудию по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана.

«Суд удовлетворил ходатайства следователя, избрав в отношении Джамалутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября, а в отношении Юсуфова — в виде домашнего ареста»,— рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Господам Джамалутдинову и Юсуфову, так же, как и господину Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 УК РФ, ч. 4 ст. 309 УК РФ).

17 сентября Дагир Хасавов был задержан в Лефортовском суде Москвы на процессе по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Адвокату было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний) и ч. 1 ст. 294 (воспрепятствование правосудию) УК РФ. На следующий день Басманный суд арестовал его на два месяца.

Подробнее о задержании и аресте Дагира Хасавова — в публикации “Ъ” «Адвокату предъявили давление на свидетеля».