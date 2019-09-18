Адвокат бывших дагестанских чиновников арестован по обвинению в препятствовании правосудию

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца адвоката по делу о бывших дагестанских чиновниках Дагира Хасавова. Он останется в СИЗО до 16 ноября. Обвиняемый намерен обжаловать решение суда.

Дагир Хасавов, задержанный накануне в начале очередного заседания по делу бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняется в принуждении к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и воспрепятствованию правосудию (ч. 1 ст. 294 УК РФ).

«Как вы видите, правосудия нет. А как можно препятствовать тому, чего нет? Это все сделано, чтобы отстранить меня от тех дел, которые я веду, от защиты мусульман»,— прокомментировал решение суда господин Хасавов (цитата по «Интерфаксу») и добавил, что подаст апелляционную жалобу.

Причиной ареста адвокат назвал профессиональную деятельность. Ранее, его коллеги, работающие с ним по делу о бывших дагестанских чиновниках, назвали задержание защитника давлением на них. По их словам, обвинение не находит подтверждения в ходе резонансного процесса.

Бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов и бывший заместитель главы правительства, министр экономики республики Раюдин Юсуфов обвиняются в хищении и растрате (ст. 160 УК РФ) более 41 млн руб., выделенных из бюджета на реализацию целевой федеральной программы.

Подробнее о задержании Дагира Хасавова — в материале “Ъ” «Адвоката забрали из суда».