Мединский назвал задержание заместителя главы департамента Минкультуры «полнейшей неожиданностью»

Задержание заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Павла Мосолова стало «полнейшей неожиданностью» для министра культуры Владимира Мединского. «Для меня это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ»,— сказал господин Мединский во время поездки в Севастополь («РИА Новости»). По его словам, он не общался со следователями по этому делу.

О задержании в Москве господина Мосолова, бывшего главы департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, а также бизнесменов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой стало известно 19 сентября. Их задержали по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. В тот же день всех троих арестовали до 12 ноября.

Защита Павла Мосолова заявила, что обжалует арест в Московском городском суде в течение трех суток. Господин Мосолов обвинения отрицает.

Подробнее о деле, читайте в публикации “Ъ” «Следствие ведут Соловки».