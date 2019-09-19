Замдиректора департамента Минкульта Мосолова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры России Павла Мосолова. Он был был задержан по подозрению в хищении денежных средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября»,— цитирует судью Наталью Дударь ТАСС. Защита господина Мосолова заявила, что обжалует арест в Московском городском суде в течение трех суток.

О задержании господина Мосолова, бывшего главы департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, а также бизнесменов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой в Москве стало известно 19 сентября. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в период с 2011 по 2016 год похитили более 20 млн. руб., выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря.