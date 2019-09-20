Роспотребнадзор поддержал запрет продажи алкоголя в небольших кафе в домах

Роспотребнадзор поддерживает инициативу запретить продажу алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Законопроект о новых ограничениях на продажу спиртного подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России». В правительстве инициативу «концептуально» поддержали.

В Роспотребнадзоре рассказали «РИА Новости», что получают большое число жалоб от граждан на подобные заведения в домах. «Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания»,— заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Напомним, авторы проекта закона объяснили его необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. В отзыве правительства (копия есть у “Ъ”) говорится, что ограничения могут привести к закрытию заведений, и ко второму чтению проект нужно доработать. В Федеральной антимонопольной службе инициативу не поддержали, а вот комитет Госдумы по экономической политике законопроект одобрил.

Подробности — в публикации “Ъ” «Не бары, чай».