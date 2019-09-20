При обыске у учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Айвазовского и Рериха

Члену совета директоров и учредителю ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), задержанному 18 сентября, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). У него дома прошли обыски, в ходе которых изъяли картины Николая Рериха и Ивана Айвазовского, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Имя фигуранта дела не называется.

Следственные действия проводились по месту нахождения представительства ПАО ММП в Москве, а также по месту жительства обвиняемого. Были изъяты 11 картин Николая Рериха, в числе которых полотно «Поморяне. Вечер», оценивавшееся в $2,5–3 млн, а также картина Ивана Айвазовского «У берега Капри». Помимо этого изъяты документы по деятельности оффшорных компаний. О каких компаниях идет речь, не уточняется. Обыски проводили сотрудники СКР совместно с МВД и ФСБ.

По версии следствия, за последние пять лет обвиняемый незаконно вывел из своей компании более 580 млн руб. Кроме того, его незаконные действия привели к задолженности по зарплате работников на сумму более 100 млн руб. и неуплате налогов на 88 млн руб.

Сейчас генеральным директором и председателем правления является Анатолий Юрасов. За последний год руководство ММП сменялось несколько раз.

ММП не первый год испытывает финансовые сложности. Из-за задолженностей компании в 2018 году властями Дании, Испании и США были арестованы четыре судна ММП. В июне 2019 года стало известно, что компания «Совфрахт» намерена подать банкротный иск к ММП из-за его задолженности.