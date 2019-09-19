«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль в ворота «Краснодара» оформил Кевин Бюа (9, 40). Еще по голу в ворота гостей забили Лука Дзуффи (53) и Ноа Окафор (79). На 54-й минуте полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена записал на свой счет автогол.

Для российской команды это поражение стало самым крупным в истории выступления в еврокубках. В сезоне-2014/15 «Краснодар» на выезде проиграл немецкому «Вольфсбургу» со счетом 1:5 в матче Лиге Европы, а в августе краснодарцы были разгромлены греческим «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов (0:4).

3 октября в рамках второго тура «Краснодар» примет дома испанский «Хетафе». «Базель» в тот же день проведет гостевой матч с турецким «Трабзонспором».

Подробнее о соперниках «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы — в материале “Ъ” «"Краснодар" попал в ровную компанию».