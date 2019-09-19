Huawei представил флагман без приложений Google

Китайская технологическая компания Huawei представила в Мюнхене новую флагманскую линейку смартфонов без популярных приложений от Google, таких как Chrome, YouTube и Google Play Store. Работают смартфоны серии Mate 30 на версии Android с открытым исходным кодом.

Отсутствие ключевых приложений Google, стало следствием введенных властями США санкций в отношении компании, которую в США считают слишком близкой к военно-промышленному комплексу и разведсообществу Китайской Народной Республики.

Компания уже работает над собственной ОС — HarmonyOS — и накануне презентации в Мюнхене объявила о своем намерении потратить $1,5 млрд на привлечение производителей программного обеспечения.

Проведение презентации в Мюнхене должно продемонстрировать намерение компании продолжать свой бизнес за пределами Китая. Тем не менее, отсутствие приложений от Google, включая Google Play Store, который является основным источником приложений для пользователей Android вне Китая, очевидно усложняет эту задачу.

Андрей Келекеев