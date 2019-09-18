Huawei потратит $1,5 млрд на поиск новых разработчиков ПО

Huawei Technologies Co намерена потратить $1,5 млрд на привлечение к сотрудничеству производителей программного обеспечения в течение ближайших пяти лет. Об этом заместитель председателя совета директоров компании Кен Ху заявил 18 сентября участникам проходящей в Шанхае конференции Huawei Connect. Вместе с этим, сообщает Financial Times, компания заявила о готовности продавать свои технологиями в области 5G, что, по словам господина Ху, должно «снизить тревогу людей по поводу вопросов безопасности».

Китайская компания оказалась в сложной ситуации из-за обвинений в связях с китайскими военными и спецслужбами. Американские власти в мае этого году внесли компанию в черный список, фактически заблокировав ей возможность сотрудничать с американскими поставщиками, в том числе и ПО. От сотрудничества с Huawei отказались многие технологические компании. В частности, Google до сих пор не получила разрешение на сотрудничество с Huawei, несмотря на то, что обратилась за ним еще в начале лета. В результате остается не решенным вопрос об использовании Huawei разнообразных сервисов от Google и даже самой операционной системы Android. В результате компания разрабатывает собственную систему HarmonyOS, однако и сама признает, что ей будет сложно создать собственную независимую экосистему и уговорить разработчиков создавать для нее специальные приложения.

Андрей Келекеев