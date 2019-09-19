Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.

По итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья россиянки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева набрали 186,500 балла, став недосягаемыми для конкуренток. На втором месте — сборная Израиля, в активе которой 174,750 балла. Тройку призеров замыкает белорусская команда (168,550 балла).

Об успехах российских спортсменок в Баку — в материале “Ъ” «Четыре медали на троих».