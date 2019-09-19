Сенатором от Мосгордумы назначена Инна Святенко

В ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва депутаты избрали на должность члена Совета федерации от городской думы Инну Святенко. Она была единственным кандидатом на этот пост.

В столичном парламенте прошлого созыва госпожа Святенко возглавляла комиссию по безопасности. По словам депутата, за 15 лет политической карьеры в Мосгордуме она занималась не только профильными вопросами комиссии, но и другими сферами — бюджетно-финансовой и экологической политикой, а также здравоохранением. Госпожа Святенко считает, что представительство в Совете федерации позволит учесть опыт друг регионов во благо москвичей.

Сейчас пост сенатора от Москвы занимает Зинаида Драгункина, ее полномочия истекают в сентябре.

Напомним, выборы в Мосгордуму прошли в Единый день голосования 8 сентября. Инна Святенко была избрана от 22-го округа в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, 25 из них — от мэрии и «Единой России». Еще 20 мандатов получили кандидаты оппозиции.

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Подробнее о составе нового созыва столичного парламента читайте в материале “Ъ” «Самовыдвижение от успехов».