В Москве возобновились пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»

У здания администрации президента снова начались одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела», сообщил телеканал RTVi. По данным телеканала, в очереди на пикеты к 13:00 стояли 30 человек.

Пикеты начались в 11:00. Среди участников — актеры Варвара Шмыкова и Филипп Горенштейн.

Напомним, 16 сентября после вынесения приговора актеру Павлу Устинову в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные акции в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года. Несколько сотен человек приняли участие в одиночных пикетах у администрации президента.

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Напомним, летом в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции протеста 27 июля задержали, по разным данным, от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. человек. После этого Следственный комитет возбудил уголовные дела. Несколько человек приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия к представителям власти.

Подробнее о том, как судят по уголовным делам о протестах, читайте в материале “Ъ” «Видео не видимо».

О том, кто оказал поддержку актеру,— в публикации “Ъ” «Артисты сыграли против судей».