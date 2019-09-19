10,6 тысяч водителей в Москве получили предупреждения об отсутствии ОСАГО

По результатам тестовой проверки автомобилей без полиса ОСАГО с помощью камер 10,6 тыс. водителей получили письма с предупреждением, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Из всех водителей, получивших письма, только 0,39% обратились в РСА для разъяснения ситуации. В половине случаев у автомобилистов был оформлен полис ОСАГО, но данные которого отсутствовали в автоматизированной системе (АИС ОСАГО), а сами бланки полисов фиксировались в страховых компаниях как незаполненные.

«Эти люди купили полисы ОСАГО за полную стоимость и были удивлены тому, что получили сообщения об отсутствии страховки. В случае попадания в ДТП по их вине автомобилистам пришлось бы оплачивать убыток из своего кармана. Таким образом, камеры избавили от риска неоправданных трат десятки москвичей», — заявил директор по информационным технологиям РСА Алексей Самошин.

Напомним, что возможность проверки ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пилотной площадки выбрана Москва, но даты запуска системы сдвигались минимум четыре раза. В августе 2019 года в столице началось тестовые испытания: водителям присылают уведомления о том, что у них нет полиса. Штрафовать нарушителей начнут в первом квартале 2020 года, о чем сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Без ОСАГО — сразу в камеру»