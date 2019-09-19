Россия поднялась на 42-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 42-е, набрав 1455 очков.
В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:
Ранее российская сборная одержала победу над командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.
О том, почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной, читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».
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