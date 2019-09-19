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Россия поднялась на 42-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 42-е, набрав 1455 очков.

В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:

  1. Бельгия — 1752 очка;
  2. Франция — 1725 (+1);
  3. Бразилия — 1719 (–1);
  4. Англия — 1662;
  5. Португалия — 1643 (+1),
  6. Уругвай — 1639 (–1);
  7. Испания — 1631 (+2);
  8. Хорватия — 1625 (–1);
  9. Колумбия — 1622 (–1);
  10. Аргентина — 1614.

Ранее российская сборная одержала победу над командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.

О том, почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной, читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».

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