Россия поднялась на 42-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 42-е, набрав 1455 очков.

В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:

Бельгия — 1752 очка; Франция — 1725 (+1); Бразилия — 1719 (–1); Англия — 1662; Португалия — 1643 (+1), Уругвай — 1639 (–1); Испания — 1631 (+2); Хорватия — 1625 (–1); Колумбия — 1622 (–1); Аргентина — 1614.

Ранее российская сборная одержала победу над командами Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.

О том, почему жеребьевка отборочного турнира оказалась удачной для сборной, читайте в материале “Ъ” «Сборной России повезло с корзинами».