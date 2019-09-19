Строительство второй секции ЦКАД начнется после 2025 года

Строительство 2-й ответвленной секции Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) запланировано на 2025–2029 годы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Автодора». Основная трасса, состоящая из четырех секций, будет достроена к октябрю 2021 года.

2-я секция — проект в перспективе. Этот платный участок трассы начнется недалеко от от Троицка, пересечет, в частности, Киевское, Новорижское и Ленинградское шоссе и закончится у Большого бетонного кольца на востоке от Клина. Ответвление ЦКАД будет проектироваться после возрастания транспортной загрузки первой очереди автодороги.

По данным «Автодора», 2025–2029 годы указаны в плане проекта, который был утвержден госкомпанией 31 мая. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, добавил, что этот план «поддерживается и обсуждается». Его реализация будет рассмотрена после представления плана «Автодором» в Минтранс, утверждает представитель вице-премьера. Окончательное решение примет правительство. Департаменты транспорта Москвы и области не ответили на запросы «Ведомостей».

По данным «Автодора», протяженность ЦКАД составит 336,5 км, с учетом второго участка — 530 км. Стоимость основного кольца сейчас составляет 315,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что 2-я секция была перенаправлена в обход Наро-Фоминска из-за того, что во время разработки проектировщикам не разрешили пройти рядом с землями Таманской дивизии (принадлежат Минобороны). Позже было решено делать основное кольцо по другому маршруту – по «бетонке», а 2-ю секцию оставить на будущее.

Напомним, строительство новой скоростной трассы A-113 (ЦКАД), платной альтернативы Малой бетонки (А-107), началось в 2014 году. Общая стоимость проекта ЦКАД первоначально составляла 300 млрд руб., затем была увеличена до 313 млрд руб. «Автодору» поручали сначала закончить стройку в 2018 году, а затем передвинули сроки на декабрь 2020 года.

В начале 2019 года Счетная палата обвинила «Автодор» в срыве сроков строительства ЦКАД. Руководителя автодора Сергея Кельбаха отправили в отставку, его место занял Вячеслав Петушенко. Позднее он заявил, что отставание при строительстве ЦКАД произошло из-за качества проекта, земельных вопросов и искусственных сооружений.

Подробнее о деле господин Кельбаха — в публикации “Ъ” «На ЦКАД потерялись два миллиарда».

Подробнее о реализации проекта ЦКАД читайте в публикации “Ъ” «Дорога кругом идет».