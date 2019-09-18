Курский район возглавил кандидат в мэры облцентра Андрей Телегин

На внеочередном заседании представительного собрания Курского района (ближайшего к облцентру) депутаты избрали главой администрации муниципалитета Андрея Телегина. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в райадминистрации. С 2009 года муниципалитет возглавлял Владимир Рыжиков. Он покинул пост в начале сентября, однако остался в руководстве района, став заместителем председателя представительного собрания. На должность руководителя муниципалитета претендовали несколько человек, в финальный этап прошли начальник управления секретариата Курска Александр Дрынов и глава Железнодорожного округа Андрей Телегин. Господин Телегин, отметим, ранее также проходил в финал конкурса по выборам мэра облцентра. На них он проиграл экс-депутату Госдумы Виктору Карамышеву – за Андрея Телегина никто не проголосовал. Зато в финале конкурса на пост главы Курского района за него проголосовали все 18 присутствующих депутатов.

О конфликте жителей района с заповедником читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский заповедник защитил границы».

Александр Прытков