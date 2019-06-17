В финал конкурса на пост главы Курска вышли Виктор Карамышев и Андрей Телегин

Депутат Госдумы Виктор Карамышев и глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин вышли в финал конкурса на пост главы Курска. Об этом сообщили в курском городском собрании. По итогам сегодняшнего заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра облцентра, на котором претенденты представили программы развития города, они набрали больше всего баллов. Господин Карамышев получил 389 голосов, господин Телегин – 318.

До финала не добрались замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов (235 голосов) и депутат городского собрания Алексей Томанов (122). Напомним, что до этого этапа конкурса не был допущен заместитель начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный, рекреационный центр» Гамзат Исалмагомедов, у которого выявляли нарушения при подаче документов. Выбирать мэра Курска будут парламентарии 20 июня.

Об основном претенденте на пост мэра облцентра читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Александр Прытков