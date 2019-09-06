Глава Курского района Владимир Рыжиков может покинуть должность

63-летний глава Курского района Владимир Рыжиков должен покинуть пост 11 сентября. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление врио губернатора Романа Старовойта на вчерашней встрече с жителями деревни Кукуевка. Напомним, жители безуспешно пытаются узаконить строительство своих домов в охранной зоне заповедника имени Алехина: учреждение, действуя в рамках своих полномочий, не разрешает им хозяйственную деятельность в буферной зоне.

По данным регионального избиркома, господин Рыжиков зарегистрирован кандидатом на выборы депутатов представительного собрания Курского района. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы района запланирован на 14 сентября. Выборы депутатов райсовета пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О конфликте районной администрации с заповедником читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт переносит границы».

Олег Мухин