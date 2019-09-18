На Дворцовой площади прошли пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова

В среду, 18 сентября, в центре Петербурга состоялась акция в поддержку осужденного за нанесение травмы полицейскому во время оппозиционного митинга в Москве актера Павла Устинова. На одиночные пикеты на Дворцовой площади вышли несколько коллег Устинова по артистическому цеху — в частности, актер из сериала «Молодежка» Александр Соколовский, актрисы Елена Махова и Ольга Лерман.

Акция у Эрмитажа не сопровождалась какими-либо нарушениями общественного порядка. Примерно через час пикетчики разошлись.

В то же время в Москве подобные акции в поддержку Павла Устинова, прошедшие в тот же день, собрали не менее сотни участников, среди которых были актеры, режиссеры и простые сочувствующие.

Напомним, Павел Устинов был задержан сотрудниками Росгвардии во время несанкционированной акции 3 августа. Сам он утверждает, что оказался на месте проведения акции случайно и сопротивления при задержании не оказывал. Суд установил, что господин Устинов «оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Александра Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу, приговорив его к трем с половиной годам колонии.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Сделали мальчишку монстром».