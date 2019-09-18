Минпросвещения объяснило введение обязательного ЕГЭ по английскому требованиями рынка труда

Введения обязательного ЕГЭ по английскому языку обусловлено требованиями современного рынка труда, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ. О внедрении обязательного экзамена в 2022 году ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, национальный родительский комитет выступил против нововведения.

«Знание иностранного языка — это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по английскому языку»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее за отмену ЕГЭ в качестве системы оценки знаний выступал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, экзамен развивает в школьниках привычку всегда ждать оценки своей работы, что позже мешает им в работе. В Минпросвещения в ответ на слова господина Грефа заявили, что не видят возможности для отказа от школьных экзаменов в ближайшее время.

Ранее Общественная палата РФ подвела итоги опроса об отношении граждан к ЕГЭ. Он показал, что 57% респондентов уверены в необъективности оценки знаний.

Подробнее об отношении россиян — в материале “Ъ” «ЕГЭ устроили экзамен».