СКР возбудил дело из-за нападения браконьеров из КНДР на сотрудников ФСБ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения людей с рыболовецких шхун под флагами КНДР на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Их подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось о задержании 80 браконьеров в Японском море.

«В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий»,— говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, ПУ ФСБ вчера, 17 сентября, обнаружило две шхуны под флагами КНДР в Японском море в экономической зоне РФ. При осмотре одной из них на сотрудников ФСБ совершили нападение. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Как отмечает СКР, один из них получил огнестрельное ранение. В результате 80 человек задержали за браконьерство.

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