Дом у работы

Проект Тип недвижимости Район Округ Зона 1 Зона 2 Класс Девелопер / застройщик The Book Апартаменты Арбат ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Бизнес Capital Group Artisan Квартиры Арбат ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Элит Valartis Allegoria Mosca Апартаменты Хамовники ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Элит «Стройтекс» «Бахрушина 11» Апартаменты Замоскворечье ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Премиум Accor Kuznetsky Most 12 Апартаменты Мещанский ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Элит KR Properties Stoleshnikov 7 Апартаменты/Квартиры Тверской ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Элит «ВМС Девелопмент» LionGate Квартиры Мещанский ЦАО Внутри СК Внутри ЦДР Элит APDevelopment «Долгоруковская 25» Апартаменты Тверской ЦАО СК—ТТК Внутри ЦДР Премиум «Бэл Девелопмент» Cameo Апартаменты Тверской ЦАО СК—ТТК Внутри ЦДР Элит Stone Hedge «Рогожский Вал 12» Апартаменты Таганский ЦАО СК—ТТК За ЦДР Бизнес «СпектрСтрой» Lucky Квартиры Пресненский ЦАО СК—ТТК За ЦДР Премиум Vesper Riversky Квартиры Даниловский ЮАО СК—ТТК За ЦДР Бизнес «Инград» Vitality Квартиры Южнопортовый ЮВАО СК—ТТК За ЦДР Бизнес Larus Capital «Композиция» Квартиры Даниловский ЮАО СК—ТТК За ЦДР Бизнес Udevelopment SAVVIN River Residence Квартиры Хамовники ЦАО СК—ТТК За ЦДР Премиум АО «Гардтекс» «Событие» Квартиры Раменки ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «Донстрой» «КутузовГрад II» Квартиры Можайский ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «Инград» «Тополя» Квартиры Марьино ЮВАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт АО «Москапстрой-ТН» «Движение.Тушино» Апартаменты Покровское-Стрешнево СЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ФСК «Лидер» «Сказочный Лес» Квартиры Ярославский СВАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт Seven Suns Development «Молодогвардейская 36» Квартиры Кунцево ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ПИК «Театральный Квартал» Квартиры Щукино СЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «Крост» «Балтийский» Квартиры Войковский САО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт «РГ-Девелопмент» «Вестердам» Квартиры Очаково-Матвеевское ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт «Интеко» «Исток» Квартиры Войковский САО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «КорундСтрой» «Манифест» Квартиры Можайский ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес ООО «Специализированный застройщик Красные зори» «Река» Квартиры Раменки ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Премиум «Донстрой» «Призма» Квартиры Обручевский ЮЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «Флэт и Ко» West Garden Квартиры Раменки ЗАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес «Интеко» «Ильменский 17» Квартиры Западное Дегунино САО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ГК ПИК «Большая семерка» Квартиры Богородское ВАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ООО «Специализированный застройщик Белстрой» «Измайловский проезд 22-1» Квартиры Измайлово ВАО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ЖСК «Измайловский проезд 22-1» «Бульвар Матроса Железняка 11» Квартиры Коптево САО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт ЖСК «Бульвар Матроса Железняка 11» «Тринити» Квартиры Западное Дегунино САО ТТК—МКАД За ЦДР Комфорт «Гранель» «Now. Квартал на набережной» Квартиры Даниловский ЮАО ТТК—МКАД За ЦДР Бизнес Tekta Group Stellar City Квартиры Можайский ЗАО За ТТК За ЦДР Комфорт «Ташир»