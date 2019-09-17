Мировое соглашение между Промсвязьбанком и НПФ «Будущее» и «Сафмар» обжаловали

Бывший акционер Промсвязьбанка (ПСБ) компания Promsvyaz Capital B. V. (PSC) обжаловала утверждение мирового соглашения между ПСБ и пятью ответчиками, в том числе негосударственными пенсионными фондами (НПФ) «Будущее» и «Сафмар», сказала судья на заседании Арбитражного суда Москвы. «Судебное заседание в связи с поступлением кассационной жалобы на утверждение мирового соглашения откладывается на 14 ноября»,— цитирует ее ТАСС.

В начале прошлой недели истец ПСБ и пять ответчиков, в том числе НПФ «Будущее», «Сафмар», а также их управляющие компании (УК), заключили мировое соглашение по делу о выходе двух фондов накануне санации ПСБ из его капитала. Однако в параметр мирового соглашения не попал шестой ответчик по этому делу — компания PCS, которая выступала солидарным ответчиком с частными фондами и их УК.

По мнению банка, акции были куплены за его счет, и эти деньги он утратил, потому и требовал признать эти сделки недействительными. Согласно условиям мирового соглашения, в целях урегулирования требований ПСБ на 16,5 млрд руб. стороны отказываются от взаимных требований и претензий, однако взамен НПФ «Будущее» и «Сафмар» обязуются разместить под низкую ставку депозиты в ПСБ на 14,1 млрд и на 6,8 млрд руб. до 2029 и 2040 года соответственно или же выкупить субординированные облигации — также с нерыночной ставкой. Таким образом, если будет выбран вариант с депозитом, то банк планирует получить за счет пенсионных денег двух фондов возмещение в размере 18,6 млрд руб..

При этом с PSC Промсвязьбанк продолжает требовать всю сумму по оспариваемым сделкам — 16,5 млрд руб. Ранее представитель банка в суде заявлял со ссылкой на Гражданский кодекс, что, «пока обязательства не исполнены в полном объеме, истец может требовать возмещения от любого из (солидарных.— “Ъ”) ответчиков».

Подробнее о ситуации с мировым соглашением читайте в публикации “Ъ” «Промсвязьбанк не учел солидарность».

Илья Усов