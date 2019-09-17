Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский городской суд изъял имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре России. Государству вернули 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд руб. за уже отчужденное имущество, полностью поддержав требования надзорного ведомства.

«Российской Федерации возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды г. Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда»,— сказали в ведомстве.

Напомним, Александра Постриганя задержали в 2018 году. По версии обвинения, он купил сотни объектов недвижимости на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства и распределил их в большой компании друзей и родственников. Генпрокуратура потребовала изъять у него имущество на 9 млрд руб.

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, получении крупной взятки и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ). Кроме того, он и еще шесть человек в зависимости от роли и степени участия обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации имущества, добытого преступном путем (п. «а» и п. «б» ст. 174.1 УК РФ).

Подробнее о развитии дела — в публикации “Ъ” «Баня с кинотеатром потянули на ОПС».