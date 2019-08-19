В отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья возбудили еще одно дело

Бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя заподозрили в мошенничестве и растрате, сообщает Следственный комитет России (СКР). Ранее господину Постриганю уже предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, получении крупной взятки и служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ст. 292 УК РФ).

Теперь в деле экс-чиновника появились еще несколько эпизодов. Он и еще шесть человек в зависимости от роли и степени участия обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации имущества, добытого преступном путем (п. «а» и п. «б» ст. 174.1 УК РФ). Трое фигурантов дела находятся под арестом, один объявлен в международный розыск, еще двоих ищут в России.

По информации следствия, во время работы на посту главы администрации Клинского района Александр Постригань «с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов». В их числе были нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки. Причиненный муниципальному образованию ущерб СКР оценил в сумму не менее 43 млн руб.

Александра Постриганя задержали в 2018 году. Как утверждает обвинение, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он купил сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании друзей и родственников. Генпрокуратура требует изъять у него имущество на 9 млрд руб.

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