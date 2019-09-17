17 сентября, вторник
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СМИ: сервис знакомств Tinder снял сериал

Приложение для знакомств Tinder завершило съемки своего первого телевизионного сериала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Создание новых шоу является частью глобальной стратегии компании, которую она собирается озвучить в ближайшем будущем. По словам одного из источников издания, сериал является первым шагом на пути создания онлайн платформы с видеоконтентом.

Сериал состоит из нескольких эпизодов и представляет собой «апокалиптическую» историю, в том числе об отношениях, но не имеет прямой связи с основным бизнесом компании. Сериал был снят в Мехико в конце августа.

Tinder принадлежит компании Match Group, которая, в свою очередь, является частью интернет-компании InterActiveCorp, основанной и возглавляемой известным голливудским продюсером Барри Диллером.

В октябре 2018 года Tinder запустил сайт Swipe Life, на котором публикуется оригинальный контент, включая статьи и видео о знакомствах и отношениях.

В последнее время режиссеры обращают больше внимания на мобильные платформы. В частности, российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал «Ночные мертвецы» для Snapchat. Сериал позиционируется как первый снятый в вертикальном формате.

Евгений Федуненко


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