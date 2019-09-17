Минфин запланировал переход на новую систему накопительных пенсий на 2021 год

Министерство финансов России планирует с января 2021 года ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. Уведомление о начале разработки соответствующих поправок в законодательство опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Текст законопроекта пока не опубликован, публичное обсуждение проекта продлится до 30 сентября.

Поправки должны предоставит россиянам возможность формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода при стимулирующей поддержке государства. Уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода характеризуется Минфином как «низкий».

6 сентября Минфин объявил о разработке новой системы пенсионных накоплений, которая получила название «гарантированный пенсионный продукт». Инициатива предполагает, среди прочего, сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, налоговые вычеты для граждан и налоговые льготы для бизнеса. Новая система должна прийти на смену так и не дошедшей до публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала.

Подробнее о предложении Минфина — в материале “Ъ” «Концепция изменилась».