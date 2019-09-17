Суд перенес рассмотрение жалобы активистов на решение Госстройнадзора по делу о застройке Муринского парка

Во вторник, 17 сентября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать жалобу инициативной группы жителей Калининского района на решение Госстройнадзора, выдавшего компании «Анна Нова» разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в Муринском парке. Заседание перенесено на 3 октября по причине того, что дело еще не вернули из Санкт-Петербургского городского суда, куда изначально обращались истцы. Об этом сообщает АБН.

Напомним, «Анна Нова» получила разрешение на застройку территории Муринского парка, после чего установила забор и приступила к вырубке деревьев. Это привело к массовым протестам местных жителей. Позднее избранный губернатор Петербурга (на тот момент врио) Александр Беглов потребовал прекратить работы и объявил выговор трем профильным вице-губернаторам. Защитники Муринского парка обратились в суд с коллективным иском против Госстройнадзора.