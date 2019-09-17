За гибель девочки в детсаду Краснодара привлекут к ответственности заведующую

Фото: СУ СКР по краю

Следственный отдел по Западному округу краевого центра СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении заведующей краснодарского детского сада № 48. Она подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел утром 9 сентября. Во время прогулки ясельной группы в сопровождении воспитателя на территории игровой площадки дошкольного учреждения отломилась верхняя часть ствола дерева. Пострадали две двухлетние девочки и воспитатель детского сада. Один ребенок скончался, вторая девочка и воспитательница были госпитализированы. По мнению следствия, заведующая детсадом, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что привело к трагедии.

Расследование инцидента взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте и дать правовую оценку их действиям или бездействию. Глава Краснодара Евгений Первышов публично извинился перед родителями погибшей и пострадавшей девочек, а также перед пострадавшей воспитательницей.

Дмитрий Михеенко